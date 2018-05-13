Beşiktaş Osmanlıspor karşısında! Karşılaşmada ilk gol geldi- CANLI TAKİP

Beşiktaş şampyonluk yarışından koptuktan sonra gözünü Avrupa'ya dikti. Kara Kartal Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için mücadele ediyor. Ligin 33. haftasında küme düşme potasındaki Osmanlı'ya konuk olan Beşiktaş, zorlu bir mücadele. Karşılaşmada ilk yarı oyananıyor.

Osmanlıspor 1-0 Beşiktaş (Gol: Serdar Gürler)

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KADROLAR

Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin

Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Yalçın, Anıl, Numan, Muhammed, Luiz Carlos, Ceyhun, Regattin, Serdar, Umar, Lumanza

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahaya önemli futbolcularından yoksun çıktı.

Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı.

Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic, sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı.

Teknik direktör Güneş, geçen hafta 2-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Ankara'ya 18 futbolcuyla gelen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası bulunan savunma oyuncusu Dusko Tosic'in yokluğunda Gary Medel'i stopere çekti.

Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, Medel'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

Sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş, bu bölgede Necip Uysal'ı oynatırken, kanatta görev yapan Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i, forvette de Vagner Love'ın yerine Clye Larin'i tercih etti.

LARİN İLK KEZ İLK 11'DE

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Kanadalı Larin, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de maça başladı. Larin daha önce Göztepe ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmişti.

Beşiktaş formasıyla bir golü bulunan Larin, siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi 5-1 yendiği maçta ağları havalandırmıştı.

Başkent deplasmanında siyah-beyazlı tak��mın kalesini Fabricio korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Medel ve Necip Uysal oluşturdu.

Orta sahada Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Talisca, Ryan Babel forma giyerken, ileri uçta Larin şans buldu.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Tolga Zengin, Vagner Love, Alpay Çelebi ve Gökhan Töre yer aldı.

OSMANLISPOR'DA 7 EKSİK

Beşiktaş gibi cezalı ve sakat futbolculardan yana sıkıntı yaşan Osmanlıspor, bu kritik maçta 7 oyuncusundan faydalanamadı.

Başkent ekibinde cezalı Tiago Pinto ile sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Mehmet Batdal ve Raheem Lawal takımlarını yalnız bıraktı.

Osmanlıspor'da sevindirici tek haber ise Serdar Gürler'den geldi. Sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen milli futbolcu, Beşiktaş karşısında sahadaki yerini aldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişik yaptı.

Buz, Pinto, Musa Çağıran ve Sokol Cikalleshi'nin yerine Muhammed Bayır, Anıl Karaer ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü.

Kadroda ideal bölgesi forvet olan tek futbolcu Cikalleshi'yi yedek soyunduran Buz, 5'li savunmayla maça çıktı.

Osmanlıspor'un ilk 11'inde Zydrunas Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza, Adrien Regattin, Serdar Gürler ve Aminu Umar yer aldı.

Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında siyah-beyazlı taraftar, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Osmanlıspor taraftarları ise kümede kalma adına final niteliği taşıyan takımlarının maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar dikkati çekti.