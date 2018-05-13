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ödüle doymuyor

İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından 'de yılın futbolcusu seçilen 'un Mısırlı yıldızı , takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların yaptığı oylamada da aynı ödüle layık görüldü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 13:14
Muhammed Salah ödüle doymuyor

'un Mısırlı yıldız futbolcusu , bu sezon üçüncü kez 'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling, Tottenham'dan Harry Kane, Manchester United'dan David De Gea, Burnley'den James Tarkowski'yi geride bırakan Salah, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Daha önce Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Salah, bu ödülü aynı sezonda üçüncü kez kazanmış oldu.

Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 35 maçta 31 gol atan Salah, 3 kez ayın futbolcusu ödülünü de elde etmişti.

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Muhammed Salah ödüle doymuyor
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