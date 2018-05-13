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Saint-Germain () Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu 'ın takımda kalacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 15:38
Neymar, PSG'de kalıyor
Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen 'ın durumuna ilişkin basınına açıklamada bulundu.

İspanya ekibi Real Madrid'in ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Neymar ile ilgili çıkan transfer iddialarına tepki gösteren Al-Khelaifi, "Neymar'ın ayrılacağını kim söyledi? Bizden biri böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Neymar'ın bizimle kontratı var. Gelecek sezon yüzde iki bin bizimle olacak. Bundan eminim. Neymar burada kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fransa temsilcisi PSG'nin 222 milyon avroya İspanya ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, tarihin en pahalı futbolcusu konumunda bulunuyor.

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Neymar, PSG'de kalıyor
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