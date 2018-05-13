Salah Premier Lig'in rekorunu kırdı

Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Şampiyonun önceki haftalarda belli olduğu Premier Lig'de 38. ve son maçlar oynandı.

Liverpool, ağırladığı Brighton'ı 4-0 yendi ve 2017-18 sezonunu 4. sırada bitirerek Manchester City, Manchester United ve Tottenham'dan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

26. dakikada gol perdesini açan Liverpool'dan Muhammed Salah, bu sezon 32. kez fileleri havalandırdı. Mısırlı kanat oyuncusu böylece 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Salah; Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Newcastle United deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan geçen sezonun şampiyonu Chelsea ise ilk 4'ün dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.

MANCHESTER CİTY 100 PUANA ULAŞTI

Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Manchester City, konuk olduğu Southampton'ı Gabriel Jesus'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle 1-0 yenerek bir ilke imza attı.

Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola'nın yaptığı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 100 puan toplayan ilk kulüp oldu.

Manchester City ayrıca bir sezonda en fazla (32) maç kazanma ve en yüksek puan farkıyla (19) şampiyon olma başarısını da gösterdi.

CARRİCK VE WENGER SON MAÇLARINA ÇIKTI

2006'dan bu yana Manchester United forması giyen 36 yaşındaki Michael Carrick, 1999'da adım attığı aktif futbol kariyerini, takımının Watford'ı ağırladığı maçla noktaladı. Manchester United, takım kaptanı Carrick'in 85 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 1-0 kazandı.

Fransız teknik direktör Arsene Wenger de 22 yıldır görev aldığı Arsenal Kulübündeki son karşılaşmasına çıktı. Arsenal, Huddersfield Town'ı deplasmanda 1-0 yendi.

SWANSEA CİTY KÜME DÜŞTÜ

Stoke City ve West Bromwich'ten sonra Premier Lig'de küme düşen son takım, 33 puanda kalan Swansea City oldu.

Bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal'in başında bulunduğu Swansea City, konuk ettiği Stoke City'ye 2-1 yenilerek alt lige düştü.