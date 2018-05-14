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'dan o soruya ilginç yanıt

Teknik Direktörü , 'in 33. haftasında oynanan Kardemir karşılaşmasında aldıkları 7-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, bir gazetecinin kendisine ligin en çok gol atan takımının Fenerbahçe olduğunu hatırlatması üzerine göndermeli bir cevap verdi.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 23:05
Aykut Kocaman'dan o soruya ilginç yanıt

, 'in 33. haftasında 'u 7-0 yenerek bu sezon gol sayısını 75'e çıkardı ve 74 gollü Galatasaray'ı geçerek ligin en çok gol atan takımı oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kocaman, "Şampiyonluktan umut kesilmez." derken Türk Milli Takımı'nun EURO 2016'ya son dakika golüyle averaj hesabıyla gittiğini hatırlatan Kocaman, "Son hafta rakibimizin deplasmanda puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk Milli Takımının, son Avrupa Şampiyonasına nasıl gittiğini düşününce her şey olabilir. Orada olasılık daha düşüktü" dedi.

Oyuncuların ciddiyeti kadar, spor'un mental anlamda oyunun dışında olması da etkili oldu diyen Kocaman, "Bu kadar kolay olmadı. Bizim taraftan bakıldığında ciddiye alan bir grup vardı ama 3 gün geç kaldık." dedi.

Defansif oynattığı eleştirilerine de gönderme yapan deneyimli çalıştırıcı, bir gazetecinin Fenerbahçe'nin ligin en çok gol atan takımı olduğunu belirtmesi üzerine gülerek "Tesadüf" dedi.

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Aykut Kocaman'dan o soruya ilginç yanıt
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