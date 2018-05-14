Aykut Kocaman'dan o soruya ilginç yanıt

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor'u 7-0 yenerek bu sezon gol sayısını 75'e çıkardı ve 74 gollü Galatasaray'ı geçerek ligin en çok gol atan takımı oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kocaman, "Şampiyonluktan umut kesilmez." derken Türk Milli Takımı'nun EURO 2016'ya son dakika golüyle averaj hesabıyla gittiğini hatırlatan Kocaman, "Son hafta rakibimizin deplasmanda puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk Milli Takımının, son Avrupa Şampiyonasına nasıl gittiğini düşününce her şey olabilir. Orada olasılık daha düşüktü" dedi.



Oyuncuların ciddiyeti kadar, Karabükspor'un mental anlamda oyunun dışında olması da etkili oldu diyen Kocaman, "Bu kadar kolay olmadı. Bizim taraftan bakıldığında ciddiye alan bir grup vardı ama 3 gün geç kaldık." dedi.

Defansif oynattığı eleştirilerine de gönderme yapan deneyimli çalıştırıcı, bir gazetecinin Fenerbahçe'nin ligin en çok gol atan takımı olduğunu belirtmesi üzerine gülerek "Tesadüf" dedi.