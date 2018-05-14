Beşiktaş'ta kombine bilet satışı başladı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com.tr" internet sitesinden satın alabilecekleri kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 350 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

Kombine Fiyatları:

1.Kategori: 5.000 TL

2.Kategori: 4.500 TL

3.Kategori: 3.500 TL

4.Kategori: 3.200 TL

5.Kategori: 3.000 TL

6.Kategori: 2.750 TL

7.Kategori: 1.450 TL

8.Kategori: 1.350 TL