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'ta satışı başladı

Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 12:35
Beşiktaş'ta kombine bilet satışı başladı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com.tr" internet sitesinden satın alabilecekleri kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 350 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

Kombine Fiyatları:
1.Kategori: 5.000 TL
2.Kategori: 4.500 TL
3.Kategori: 3.500 TL
4.Kategori: 3.200 TL
5.Kategori: 3.000 TL
6.Kategori: 2.750 TL
7.Kategori: 1.450 TL
8.Kategori: 1.350 TL

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Beşiktaş'ta kombine bilet satışı başladı
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