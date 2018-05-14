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'in 33. haftasında , 'un konuğu oluyor. Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın galibiyetle tamamladığı haftada Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için deplasmanından 3 puanla ayrılmak zorunda. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 18:18 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 18:49
CANLI | Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe

, 'in 33. haftasında lig soncusu 'la karşılaşıyor. Geride kalan 32 haftada 66 puan toplayan ve ligin 3. sırasında bulunan Fenerbahçe için galibiyet dışındaki her sonuç şampiyonluk yarışının matematiksel olarak sona ermesi anlamına geliyor. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir spor ise topladığı 12 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

KARABÜKSPOR'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ünal Karaman yönetimindeki Karabükspor'da Hamidou Traore ile Alican Karadağ cezaları sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemiyorlar. Sakatlıkları devam eden Olafur Skulason, Ferhat Görgülü ve Adam Stahl da bu akşam sahada yer alamıyorlar. Öte yandan Kerim Zengin ile Leandrinho da kadro dışı bırakılmış olmaları sebebiyle forma giyemeyen diğer isimler.

Karabükspor'da Andriy Bliznichenko, Hakan Aslantaş ve İshak Doğan kart görmeleri halinde ligin son haftasında oynanacak Trabonspor karşılaşmasında görev alamayacaklar.

FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Ligde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için galibiyetten başka seçeneği olmayan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Nabil Dirar, Martin Skrtel ve Mehmet Topal kart görmeleri halinde son hafta oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

İLK 11'LER

Kardemir Karabükspor: Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatıf, Fernandao, Soldado

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Saat: 20.00
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek - Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Yayın: beIN Sports 1

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