CANLI | Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lig soncusu Kardemir Karabükspor'la karşılaşıyor. Geride kalan 32 haftada 66 puan toplayan ve ligin 3. sırasında bulunan Fenerbahçe için galibiyet dışındaki her sonuç şampiyonluk yarışının matematiksel olarak sona ermesi anlamına geliyor. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor ise topladığı 12 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
KARABÜKSPOR'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Ünal Karaman yönetimindeki Karabükspor'da Hamidou Traore ile Alican Karadağ cezaları sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemiyorlar. Sakatlıkları devam eden Olafur Skulason, Ferhat Görgülü ve Adam Stahl da bu akşam sahada yer alamıyorlar. Öte yandan Kerim Zengin ile Leandrinho da kadro dışı bırakılmış olmaları sebebiyle forma giyemeyen diğer isimler.
Karabükspor'da Andriy Bliznichenko, Hakan Aslantaş ve İshak Doğan kart görmeleri halinde ligin son haftasında oynanacak Trabonspor karşılaşmasında görev alamayacaklar.
FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU KART SINIRINDA
Ligde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için galibiyetten başka seçeneği olmayan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Nabil Dirar, Martin Skrtel ve Mehmet Topal kart görmeleri halinde son hafta oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
İLK 11'LER
Kardemir Karabükspor: Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatıf, Fernandao, Soldado
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Yayın: beIN Sports 1