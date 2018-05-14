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, mesaisine başladı

, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 17:58
Galatasaray, Göztepe mesaisine başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması ve bireysel açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dörde dört ve iki jokerli pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde beşe beşe çift kale dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray, Göztepe mesaisine başladı
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