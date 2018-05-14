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Kayyumla birlikte futbol sahaları şenlendi

’un ilçesinde terör olayları nedeniyle yıllardan beridir yapılamayan futbol müsabakaları, Kayyum ’in katkılarıyla yeniden başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 11:58
Kayyumla birlikte futbol sahaları şenlendi

'un ilçesinde yıllardan beri terör olayları nedeniyle atıl durumda kalan ve hiçbir zaman futbol müsabakalarının yapılmadığı Kültür Mahallesi'ndeki çim saha; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili , Varto Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ve Kulüp Başkanı 'un katkılarıyla yeniden müsabakaların yapılabileceği bir alan haline getirildi. Buradaki çim sahada 16 takımın katılımıyla yapılan futbol turnuvasının finaline ise ile kaldı. Antrenör 'ün yönettiği Çukur Spor, finalde karşılaştığı ve penaltılara kalan maçta Leylek Spor'u 5-4'lik skorla mağlup etti.

Çukur Spor ve Leylek Spor takımlarına kupalarını veren Varto Spor Başkanı Aydın Durmuş, yıllardan beridir yapılamayan futbol müsabakalarının kaymakamın çalışmaları sonucunda yapılmaya başlandığını belirterek, "İlçede oluşturduğumuz 16 takımla yapılan müsabakalar sonucunda Çukur Spor ile Leylek Spor takımlarımız finale kaldı. Yaptığımız final maçı ile birlikte bir bir beraber kaldıklarından dolayı penaltı kararı alındı. Sporcularımız büyük mücadele verdiler. Dereceyi elde eden Çukur Spor birinci gelirken, Leylek Spor ise ikinci oldu. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Nuri Çetin'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüz Tunay Ergül'e ve antrenörümüz Mehmet Sağsöz ile sporcularımıza bu centilmence yapılan müsabakalardan dolayı teşekkür ederim. Bu tür müsabakaların artık ilçemizde devam edeceğini umut ederim" dedi.

Görev gereği sahaya gelemeyen Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin ise, sporculara bir tepsi baklava göndererek telefonla başarılarının devamını diledi.

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Kayyumla birlikte futbol sahaları şenlendi
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