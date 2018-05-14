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'de dönemi

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain, 'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'in getirildiğini resmen açıkladı. Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 18:50 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 19:16
PSG'de Thomas Tuchel dönemi

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevine 'in getirildiğini açıkladı.

Bu sezon Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Fransa Lig Kupası'nı kazanmayı başaran Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenerek beklentileri karşılayamamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör 'nin sezon sonunda ayrılık kararı almasıyla Fransız temsilcisi, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Tuchel son olarak 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Borussia Dortmund'da görev yapmış ve geçen sezonu dinlenerek geçirmişti.

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PSG'de Thomas Tuchel dönemi
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