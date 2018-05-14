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SABAH Spor yazarı 'den büyük sitem

'de şampiyonluk şansı kalmayan , 33. hafta maçında düşme hattındaki ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-Beyazlı ekip Başkent deplasmanından 3-2 galip ayrıldı ve Avdupa iddiasını sürdürdü. Osmanlıspor'un ise kümede kalma umutlarını zora bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.5.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 06:34
SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen'den büyük sitem

SABAH Spor yazarı 'den sitem dolu sözler

İşte Dilmen'in yorumları:

"Büyük takımlarda, hele hele 2 yıl şampiyon olduktan sonra şampiyonluk şansı olmadan çıkmak zor. Ligin de en iyi kadrosu, eksikler var."

" çok vasat bir sezon geçirdi. Larin'i görmek için önemli bir maç. Çok mu boş adam diye baktım, çok da boş değil."

" kazanacak olursa bugün, Konya Kadıköy'de kaybettiği durumda son hafta bir takımla ikili averaja kalabilir."

"'ın Şampiyonlar Ligi ihtimali devam ediyor. Beşiktaş gibi bir takımın şampiyon olamaması değil ama 4. sırada bitirmesi sürpriz olur."

"Tartışılacak bir penaltı pozisyonu var. Necip'in teması var ise penaltı, net içeride."

''ZORUNLULUK OLMALI''

'de ilk 11'de 2, yedek kulübesinde ise 4 civarında yerli oyuncu bulundurma zorunluluğu olmalı.

NEREDE BU ÇOCUKLAR?

Beşiktaş'ta Türkiye sınırları içinde doğan bir gol attı bu sezon. 'da da sadece var. Geri kalanlar Almancı. Bizim ebelerimizin doğurduğu çocuklar yok. Nerede bu çocuklar? 81 milyonluk ülkeyiz, nerede bu altyapılar?

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SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen'den büyük sitem
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