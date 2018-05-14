Trabzonspor'un golcü sezonu

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 52 puanla 5. sırada haftayı kapatan Trabzonspor, bu sezon gol yollarında başarılı bir performans sergiledi.

Bordo-mavililer, 50. yılda hedeflerini gerçekleştirememesine karşın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 38 resmi maçta rakip fileleri 76 kez havalandırmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ligde 33 hafta sonunda 60 gol atarken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maçta 16 gol kaydetti.

Trabzonspor, 2 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

LİGDE SON 7 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Trabzonspor, ligin bitimine 1 hafta kala son 7 sezonda en golcü performanslarından birini ortaya koydu.

2011-2012 sezonu sonunda da 60 gol kaydeden bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda 39, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 58, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonu sonunda 39 gol kaydetmişti.

LİGDE BURAK, KUPADA RODALLEGA GOLCÜ

Trabzonspor'un, bu sezon gol krallığı yarışında da iki oyuncusu adından söz ettirdi.

Ligde son 2 hafta kala sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan Burak Yılmaz, 23 gol kaydetti. Bordo-maivli futbolcu, 28 gollü Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega da 5 maçta 8 golle Ziraat Türkiye Kupası'nın en golcü isimlerinin başında geldi.