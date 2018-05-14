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Türkiye-İran maçının biletleri satışta

'nın İran ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 19:12
Türkiye-İran maçının biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.

ndan yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı. Kırmızı üyelerin internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, iki gün devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 1. kategori için 30 lira, 2. kategori için 20 lira ve 3. kategori için de 10 lira olacağı duyuruldu.

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Türkiye-İran maçının biletleri satışta
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