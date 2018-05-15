Bayram Bektaş: “Bursa'da olmayı hak ettik ama olmadı”

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde BŞB Erzurumspor'a elenen Ümraniyespor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, karşılaşmanın ardından konuştu.

Deplasmandaki karşılaşmayı 4-3, sahasındaki mücadeleyi de 2-1 kaybeden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erzurumspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Bektaş, "Finalde başarılar diliyorum. Gönül isterdi ki Bursa'da yerimizi alalım. Çünkü bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Futbolcuların bütün sezon gösterdiği performansın hakkı Play-off finaliydi ama olmadı. Bugünkü maç, geçmişte yaşadığımız maçlardan birisiydi. Topa sahip olan, oyunu yönlendiren taraf olmamıza rağmen, bütün sezon yaşadığımız sıkıntının tekrarını yaşadık. Rakibin 1. Bölgesinde beceriksiz kaldık. Bütün sezon yakarışımız buydu.

Ligde en çok gol pozisyonuna giren takımız ama yüzdeye vurduğumuz zaman etkisiz kalıyoruz. Bu da sonuçlara etki ediyor. İstediğiniz kadar topa sahip olun, istediğiniz kadar orta yapın, sonuçlandıramadığınız zaman böyle oluyor. Bugün rakip 2 pozisyondan 2 gol buldu. Daha dikkatli olmalıyız. Ben futbolcularımdan, camiadan, kulüpten çok memnun kaldım. Çalışanımızdan, başkana kadar herkesten Allah razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı ama olmadı. Bugün noktaladık. Ligimizi daha iyi hale getirmek için her maç koşturdunuz, sizlere de teşekkür ederim. Sezon bitti, bunları söylemeden geçemedim. Önümüzdeki sezon ne gösterir hep beraber göreceğiz" diye konuştu.