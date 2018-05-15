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Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Avrupa'nın iki numaralı kupasında bu yıla kadar 15 takımı finallerde mücadele eden İspanyollar, 10 defa mutlu sona ulaştı. 'yı 9 kupa zaferiyle İtalya, 8 şampiyonlukla da İngiltere izledi. Fransız ekipleri, bu organizasyonda çıktıkları 4 finali de kaybetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:28
UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Futbolda daha önce Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar takımları oldu.

İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 15 takımla finallerde temsil edildi ve 10 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı.

İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti. İspanyolların 16'ncı kez finale çıkacağı kupada, Fransızlar 5'inci defa finalde mücadele edecek.

FRANSIZLAR FİNAL KAZANAMIYOR

İspanya'nın takımıyla şampiyonluk için karşılaşacak Marsilya, Fransa ekiplerinin bu organizasyonun finalinde yaşadığı şanssızlığı kırmaya çalışacak.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 4 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Finalde yarın sahaya çıkacak Marsilya, 1998-1999'un finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. Marsilya, 2003-2004 finalinde ise İspanya'nın Valencia takımı karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI

UEFA Kupası finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

İspanya: 15 (10 galibiyet/5 mağlubiyet)

İtalya: 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)

İngiltere: 14 (8 galibiyet/6 mağlubiyet)

Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)

Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)

Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)

Fransa: 4 (4 mağlubiyet)

Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)

İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)

İsveç: 2 (2 galibiyet)

Rusya: 2 (2 galibiyet)

Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)

Türkiye: 1 (1 galibiyet)

Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)

Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)

Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)

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