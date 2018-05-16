Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Olympique Marsilya bu akşam UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmak için karşılaşacaklar.

Olympique Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2005 yılında oynadığı finalde İspanyol ekibi Valencia'ya kaybetti. Atletico Madrid ise 2010 ve 2012 yıllarında kupayı müzesine götürme başarısı gösterirdi. İspanyol ekibi o tarihten bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final oynayıp ikisinde de kupayı Real Madrid'e kaptırmıştı.

Fransız ekibinde kaptan Dimitri Payet maç öncesinde yaptığı açıklamada şampiyonluk için iddialı konuştu. "Atletico karşısında kendimize inanıyoruz çünkü bu sezon, bizim gerçek bir takım olduğumuzu gösterdi." diyen Payet, 1992-93 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Olympique Marsilya takımına atıfta bulunarak şöyle devam etti, "1993'te Şampiyonlar Ligi'ni kazananlar hala bir kahraman çünkü o tarihten beri başka kimse bunu başaramadı. İşimizin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu, bizim için ekstra motivasyon kaynağı. Eğer finalde kazanırsak isimlerimiz kulüp tarihine sonsuza kadar yazılmış olacak."

ATLETICO MADRID'DE DIEGO SIMEONE CEZALI

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, Arsenal'e karşı oynanan yarı final ilk maçında, karşılaşmanın hakemine yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle tribünlere gönderilmiş ve UEFA tarafından 4 maçtan men edilmişti. Bu ceza sebebiyle yarı final rövanş karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayan Simeone, UEFA Avrupa Ligi Final maçını da tribünlerden takip edecek. İspanyol ekibini, Simeone'nin yardımcısı German Burgos yönetecek.

Konuyla ilgili konuşan Simeone, "Bu, Almanya'da oynanan Arsenal maçıyla aynı şey. Orada [kulübede] olamayacağım için üzgünüm ancak uzun süredir [Burgos ile] birbirimizi tanıyoruz ve futbolu aynı şekilde anlıyoruz. Ona güveniyorum." dedi.

FILIPE LUIS KADRODA

İspanyol ekibinde Brezilyalı sol bek Filipe Luis, bileğinden yaşadığı sakatlığın iyileşmisinin ardından Olympique Marsilya maçının kadrosuna alındı. Sakatlığını atlatan İspanyol kanat oyuncusu Vitolo da kendisine görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

MARSİLYA'DA EKSİK YOK

Yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg'u geçerek finale yükselen Olympique Marsilya'da herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

9 SEZON SONRA İLK KEZ

Atletico Madrid ile Olympique Marsilya, 2008-09 sezonundan bu yana ilk defa bir Avrupa Kupası maçında karşı karşıya gelecekler. Öte yandan Olympique Marsilya, 1995-96 sezonunda Paris Saint-Germain'in finalde Rapid Vienna'yı mağlup ederek Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmasının ardından bir Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan ilk Fransız takım olma amacında.

İSPANYOL EKİPLERİNDEN AVRUPA KUPALARINA AMBARGO

2013-14 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 kupanın 7'si İspanyol ekiplerine gitti. Buna tek istisna geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren İngiliz ekibi Manchester United oldu.

PAYET VE GRIEZMANN ÖN PLANA ÇIKIYOR

Olympique Marsilya'nın en büyük kozu, çıktığı 11 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 7 asist yapan Dimitri Payet olacak. Atletico Madrid'de ise, bir Fransız oyuncu, Antoine Griezmann kupada attığı 6 golle, kupada takımının en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Saat: 21.45

Stat: Parc Olympique Lyonnais

Hakemler: Björn Kuipers - Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra

Yayın: TRT Spor, tivibu SPOR 2