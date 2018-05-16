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Avrupa futbolu, FIFA'nın yeni turnuvalarına sıcak bakmıyor

bünyesinde bulunan , FIFA'nın düzenlemeyi planladığı Kulüp Dünya Kupası ve Küresel Uluslar Ligi organizasyonları hakkında olumsuz görüş bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 23:12
Avrupa futbolu, FIFA'nın yeni turnuvalarına sıcak bakmıyor

bünyesindeki (), FIFA'nın düzenlemeyi planladığı Kulüp Dünya Kupası ve Küresel Uluslar Ligi konusunda ciddi kuşkularının bulunduğunu açıkladı.

UEFA'nın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa'nın önde gelen ligleri, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin Avrupa dairesi ve oyuncular arasından seçilen temsilcilerin bulunduğu PFSC, Fransa'nın Lyon kentinde toplandı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, PFSC'nin, FIFA'nın 24 takımın katılımıyla 4 yılda bir düzenlenmesini teklif ettiği FIFA Kulüp Dünya Kupası ve 2 yılda bir organize edilmesini önerdiği 8 takımlı Küresel Uluslar Ligi turnuvalar hakkında ciddi kuşkuları bulunduğu belirtildi.

Özellikle FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yapılmasını çok istediği turnuvalar için "aceleye getirildiği, detayları ve sürece ilişkin açık bilgi sunulmadığı" eleştirileri yöneltildi.

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Avrupa futbolu, FIFA'nın yeni turnuvalarına sıcak bakmıyor
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