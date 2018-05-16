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, Sivasspor maçının hazırlıklarına eksik başladı

'in 34. ve son haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek , bu karşılaşmanın hazırlıklarına eksik başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 19:41
Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına eksik başladı

Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Pepe, Caner Erkin, Alvaro Negredo, Gökhan Gönül, dişinden operasyon geçiren Oğuzhan Özyakup ile Osmanlıspor maçı öncesi izin alan ve ülkesi Portekiz'e giden Ricardo Quaresma katılmadı.

Transfer görüşmeleri için Çin'e giden Dusko Tosic de antrenmanda yer alamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın başında pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, daha sonra düşük tempoda çift kale maç oynadı.

, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına eksik başladı
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