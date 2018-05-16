Ligde son haftaya 38 puanla 13. sırada giren kırmızı-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde hem Antalyaspor'un hem de Aytemiz Alanyaspor'un durumunun kritik olduğunu hatırlattı.

Fikstürde kentin iki takımının son hafta karşılaşmalarında eşleştiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Duam şuydu, inşallah her iki takım da son maça kalmaz. Kurtulmuş bir şekilde oynarız diye düşünüyordum, şükürler olsun öyle oldu." ifadesini kullandı.

Aksi durumda maçın her iki taraf için de zor geçeceğini vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Son maçta ligde kalmanın keyfini çıkaracağız. Karşılaşmada, ligde çok fazla oynama fırsatı bulamayan futbolcular daha çok süre alacaktır. İnşallah yine futbol adına güzel şeyler sunup, iyi bir şekilde ligi tamamlarız." diye konuştu.

Hamzaoğlu, gelecek sezon Antalyaspor'la devam etmeyi düşünüp düşünmediği ve transfer planlarıyla ilgili sorular üzerine, "Devam etmeyi arzuluyorum ama yönetimle oturup konuşacağız. Gelecek planlamamızı, hedeflerimizi doğru belirlemeli ve yeni sezona doğru şekilde başlamalıyız. İhtiyacımız hangi mevkilere ne kadar oyuncusuyla, o kadar transferimiz olacak, bundan da kimsinin kuşkusu olmasın." değerlendirmesinde bulundu.