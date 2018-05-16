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: Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmakla ilgilenmiyorum

'nde şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden 'nın Arjantinli futbolcusu gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmakla ilgilenmediğini açıkladı. , rekabeti ve Neymar'ın 'e transfer olma olasılığı hakkında da konuştu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 18:21
Lionel Messi: Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmakla ilgilenmiyorum

'nın Arjantinli yıldız futbolcusu , 'ın 'de oynaması halinde kabul etmekte zorlanacağını söyledi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Messi, Arjantin'in TyCSports televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Messi, Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde forma giyen eski takım arkadaşı için, "Neymar'ı Real Madrid'de görmek korkunç olur. Hepimizin kabul etmekte zorlanacağı bir karar olur ve bunu ona da söyledim." dedi.

Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediğini aktaran yıldız futbolcu, "Dünyanın en iyi takımında oynuyorum. Benim için buradan daha iyi bir yer yok. Her sezon tüm kupalar için savaşıyorum. Bir şeyleri kanıtlamak için başka bir takıma gitmeye ihtiyaç duymuyorum." açıklamasını yaptı.

Kimseyle rekabet etmediğini aktaran Messi, " ile de yarışmıyorum. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmakla ilgilenmiyorum. Her sezon kendimi geliştirmeye çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

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Lionel Messi: Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmakla ilgilenmiyorum
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