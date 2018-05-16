Mehmet Sepil: “Misafir seyirci sayısının artması için başvurduk”

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında, şampiyonun belirleneceği maçta Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, sezon boyunca tüm iç saha maçlarında olduğu gibi bu maçta da rakiplerini Bornova Stadı'nda konuk edeceklerini söyledi.

Galatasaray cephesinden bu konuyla ilgili hala sorular geldiğini aktaran Sepil, "'Galatasaray maçı neden Bornova Stadı'nda oynanıyor' deniyor. Bornova Stadı yapıldığından beri tüm maçlarımızı orada oynadık. Daha fazla seyirci için maçı Atatürk Stadı'na almayacağımızı söyledim. Oyuncularımız ve seyircimiz oraya alıştı. Kendi stadımız bitene kadar başka statta maç oynamamız söz konusu değil" dedi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın kendilerini çok iyi ağırladığını hatırlatan Sepil, "İstediğimiz tüm kolaylığı sağladılar. Misafir seyirci için 485 koltuk var. İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat ettik ve maksimum sayıyı kullanmak istediğimizi söyledik. Bursaspor maçında da aynı şeyi yapmıştık. Başkan ve yöneticileri en iyi şekilde ağırlayacağız. Fair-Play ruhu için de bizim bu şekilde davranmamız gerekir. Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli" diye konuştu.

Galatasaray ile oynayacakları maçın kendileri için de önemli olduğunu kaydeden Sepil, "Bu maçın bizim için iki önemi var. Birincisi, ligi 6. tamamlamamız için bu maçı kazanmamız lazım. İkincisi de aldığımız her galibiyette para da kazanıyoruz. Maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Fatih Terim Türk futbolunun bir değeridir ve Göztepe'den çıkmış bir teknik direktördür. Fatih Terim Göztepe için de önemli bir değerdir" şeklinde konuştu.

"Fair-Play neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diyen Mehmet Sepil, "Bizim için önemsiz bir maç olabilir mi? Para bir kulüp için önemlidir. Galatasaray, Fenerbahçe veya Başakşehir şampiyon olmuş bizim için önemli değil. Biz yine her maça olduğu gibi yenmek için çıkacağız. Biz çıkıp sahada futbolumuzu oynayacağız. Taraftarlara güzel bir maç izleteceğiz" dedi.



BİLETLER 15 DAKİKADA BİTTİ

19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçının biletleri için 'bu sezon içinde en az 3 iç saha maçına gelmiş olmak' şartını maçın olaysız bitmesini sağlamak için getirdiklerini anlatan Sepil, "Biletleri satarken maçın olaysız bitmesi için hassas davranıyoruz. Orada bir olay olursa cezasını yine biz çekeceğiz" diye konuştu. Bugün saat 15.00'te satışa sunulan biletler ise yaklaşık 15 dakikada tükendi.

Öte yandan, şampiyonu belirleyecek mücadelenin hakemi de belli oldu. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı zorlu karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Hüseyin Göçek ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak.