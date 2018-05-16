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Muslera, Milli Takımı'nın aday kadrosunda

'da düzenlenecek 2018 FIFA 'nda yer alacak 'ın aday kadrosuna Galatasaray'ın kalecisi Muslera da davet edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 11:48
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosunda

Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA 'nda mücadele edecek aday kadrosunda Galatasaray'dan 'ya da yer verildi.

Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde 'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik milli takım aday kadrosu belirlendi.

Teknik direktör tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da yer aldı.

A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek Uruguay'ın 2018 FIFA Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Defans: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Gaston Ramirez (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)

Rusya 2018 Dünya Kupası kadroları

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Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosunda
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