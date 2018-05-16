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Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan , ile anlaştı.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 17:07
Son dakika: Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'da

Marius Sumudica ile yollarını ayıran , Teknik Direktör ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulübün, Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sağlam, bugün 18:30'da Kayseri'ye gelecek.

SUMUDİCA'SIZ İLK ANTRENMAN

Bu arada Kayserisporlu futbolcular, Teknik Direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından ilk antrenmana çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

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Son dakika: Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'da
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