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West Ham'da Moyes dönemi sona erdi

Londra ekibi, sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği 55 yaşındaki Moyes ile sözleşme yenilemedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:11
West Ham'da Moyes dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kasım ayında Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yerine sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan David Moyes'in görevinden ayrıldığı kaydedildi.

West Ham United'ı küme düşme hattından uzaklaştıran 55 yaşındaki deneyimli teknik adam, 31 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Moyes'le birlikte yardımcıları Alan Irvine, Stuart Pearce ve Billy McKinlay de Londra ekibinden ayrıldı.

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West Ham'da Moyes dönemi sona erdi
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