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Buffon, 'a oluyor

Juventus ve İtalyan futbolunun efsane kalecisi ’un önümüzdeki sezon kariyerine 'da devam etmesi bekleniyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 12:30
Buffon, Liverpool'a transfer oluyor

Dünya futboluna damga vuran kalecilerden Gianluigi Buffon İngiltere yolunda. Kariyerine Parma altyapısında başlayan İtalyan kaleci, 2001 yılında olduğu Juventus'ta 17 senedir forma giyiyor. Siyah-beyazlılarla 655 maça çıkan tecrübeli eldivenin önümüzdeki transfer döneminde İngiliz ekibi Liverpool'a transfer olacağı iddia edildi. Teknik Direktörü Jurgen Kloop tarafından özellikle istenen Buffon'un teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transfer kararını açıklaması bekleniyor.

40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımında ise 176 müsabakada forma giydi.

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Buffon, Liverpool'a transfer oluyor
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