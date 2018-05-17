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: ile görüştüm

Evkur ’un başarılı kalecisi , kendisine ’den teklif geldiğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 13:12 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 13:14
Ertaç Özbir: Fenerbahçe ile görüştüm

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan , lige Kayserispor galibiyetiyle nokta koymak istediklerini belirterek, "Sezona yeni bir hocayla başlamıştık. Ertuğrul hocayla takım olarak pek bir uyum sağlayamadık. Bu tabi Ertuğrul hocanın kötü bir hoca olduğunu kesinlikle göstermez. Tabi ki de onunda kendine göre artıları var. Ama Ertuğrul hocadan sonra Erol hocayla bir ivme yakaladık. İyi sonuçlar almaya başladık. Bu da tabi ki takımın özgüvenine yansıdı. O özgüven arttıktan sonrada istediğimiz sonuçları alabildik. Artık ligin sonuna geldik. Son hafta Kayserispor maçı var. Bu maçı da kazanarak, ligi en iyi şekilde taraftarlarımızı da mutlu ederek ayrılmak istiyoruz" dedi.

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Ertaç Özbir: Fenerbahçe ile görüştüm
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