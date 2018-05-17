Ertaç Özbir: Fenerbahçe ile görüştüm

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertaç Özbir, lige Kayserispor galibiyetiyle nokta koymak istediklerini belirterek, "Sezona yeni bir hocayla başlamıştık. Ertuğrul hocayla takım olarak pek bir uyum sağlayamadık. Bu tabi Ertuğrul hocanın kötü bir hoca olduğunu kesinlikle göstermez. Tabi ki de onunda kendine göre artıları var. Ama Ertuğrul hocadan sonra Erol hocayla bir ivme yakaladık. İyi sonuçlar almaya başladık. Bu da tabi ki takımın özgüvenine yansıdı. O özgüven arttıktan sonrada istediğimiz sonuçları alabildik. Artık ligin sonuna geldik. Son hafta Kayserispor maçı var. Bu maçı da kazanarak, ligi en iyi şekilde taraftarlarımızı da mutlu ederek ayrılmak istiyoruz" dedi.