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'den 17 Mayıs paylaşımı

Teknik Direktörü , sosyal medya hesabı üzerinden '17 Mayıs 2000' ile ilgili bir paylaşım yaptı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 00:18 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 00:19
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

Deneyimli teknik adam, 'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 18'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni kupalar için çalıştıklarını belirtti.

Terim'in paylaşımı şu şekilde: "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara."

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Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı
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