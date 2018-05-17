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"krallık" için gün sayıyor

Spor Toto 'de lider 'ın golcü futbolcusu Bafetimbi , gol kralı olmaya çok yakın. Ligde bu sezon attığı 28 golle en yakın takipçisi 'ın 5 gol önünde bulunan Fransız futbolcunun sezonu zirvede tamamlaması durumunda, sarı-kırmızılı takım 16. kez gol kralı çıkaracak. Alex de Souza'ya ait Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu geçen hafta egale eden Gomis, Göztepe maçında bir gol atması durumunda bu rekorun tek başına sahibi olacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 13:16
Gomis krallık için gün sayıyor

Spor Toto 'de son haftaya lider giren 'da golcü futbolcu Bafetimbi , gol krallığına çok yakın.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 32 maçta 28 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, son haftasına girilen ligde en yakın takipçileri Trabzonsporlu 'ın 5, Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'in de 10 gol önünde bulunuyor.

GALATASARAY 16. KEZ GOL KRALI ÇIKARACAK

Bafetimbi Gomis'in yarışı önde bitirmesi durumunda Galatasaray, Süper Lig'de 16. kez gol kralı çıkaracak.

Ligde daha önce 17 ayrı takımdan toplam 41 futbolcu gol krallığı yaşadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, lig tarihinde 15'er kez gol kralı çıkardı.

Galatasaray'da daha önce 6, FETÖ firarisi 3, 2, Tarık Hodzic, , Burak Yılmaz ve FETÖ firarisi Arif Erdem de birer kez gol krallığına ulaştı.

Bafetimbi Gomis, sezonu önde bitirmesi durumunda Galatasaray, 4 sezon aradan sonra gol krallı çıkaracak.

- Alex'in rekorunu egale etti

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza'ya ait olan bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.

Fransız futbolcu, son haftada Göztepe ile oynanacak maçta bir gol atması halinde Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak.

- Galatasaray tarihine geçmeye aday

Galatasaray'da bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 31 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, 'in rekorunun bir gol uzağında.

Brezilyalı futbolcu Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.

Gomis, Göztepe maçında bir gol atması durumunda Jardel'in rekoruna ortak olacak.

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Gomis "krallık" için gün sayıyor
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