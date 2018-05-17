Rizespor 10 futbolcu transfer edecek

Transferler için scout ekibi ve transfer komitesinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu ifade eden Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, koordinasyonel bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bakır, "İç transferde çalışmalarımız devam ediyor. Kadroda bulunan bazı oyuncuları takımda tutacağız, bazıları ile de yollarımızı ayıracağız. Gidecek ve kalacak oyuncuların durumu 1-2 gün içinde netlik kazanacaktır. Transfer konusunda belli bir aşamaya geldiğimiz futbolcular var. Arada ufak pürüzler kalan oyuncular var. Ancak tam anlamıyla transferi bitirmeden duyurmak istemiyoruz. Bunun nedeni maddi konular. Transfer gerçekleşmeden kamuoyuna yaptığımız duyurulardan sonra düşünce ve parasal konularda sıkıntılar ortaya çıkabiliyor" dedi.

"10 TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

Kulübün bazı maddi sıkıntıları olduğunu hatırlatan Bakır şunları söyledi;

"Geçtiğimiz sezon Süper Lig bütçeleri ile bir çok futbolcularımızı oynattık. Bunun bize getirdiği bir yük vardı. 1. Lig'de gelirler belli düzeyde. Bu sezon inşallah iyi bir kadro kurmak için sponsorlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Yapacağımız doğru hamleler ve transfer politikası ile borçlarında önüne geçmiş olacağız. Bu nedenle transferleri gelişi güzel yapmak yerine, ince eleyip sık dokuyoruz. Ekstra maliyete yol açabilecek transferlerden kaçınıyoruz. İyi bir takım kurma hedefimizin yanında en önemli konulardan birisi de dengeli bir takım oluşturmamız olacaktır. Sezona 9-10 kaliteli oyuncu transfer ederek başlamak istiyoruz."

'KWEUKE'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ'

Leonard Kweuke'nin sakatlığı konusuna da değinen Bakır, "Başarılı forvetimiz ne yazık ki sakatlığı nedeniyle geçen sezon bize çok faydalı olamadı. Ligin son haftalarına doğru sakatlığını atlatıp takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlamıştı. Sezon başı kampında takımımızla birlikte olacak. İyi bir kamp dönemi geçirip eski günlerine dönmesini umut ediyoruz. İyi bir Kweuke bize geçmişte olduğu gibi bu sezon da çok iş yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'un önceki sezon sakatlanan oyuncusu Dhurgham İsmael'in sakatlığı nedeniyle 6 ay daha forma giyemeyeceği öğrenildi.