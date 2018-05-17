Şenol Güneş, sezonun son maçında rekor peşinde

Güneş yönetiminde bu sezon 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek.

Siyah-beyazlı ekibin bu başarıyı sağlaması halinde Şenol Güneş de 1996-1997'de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003'te takımın başında bulunan Mircea Lucescu'nun iç sahadaki rekorunu egale edecek.

KARA VE LUCESCU YÖNETİMİNDE 45'ER PUAN

Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan itibaren 34'er hafta olarak oynanan Süper Lig'de iç sahadaki en yüksek puanları Rasim Kara ve Lucescu yönetiminde aldı.

Takımın başında sadece bir sezon görev yapabilen Kara, 1996-1997'de başarılı iç saha performansı gösterdi. Beşiktaş, Kara yönetiminde evindeki maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda da aynı performansı sergiledi ve 45 puan elde etti.

Ligde 2011-2012'de 34 haftanın ardından Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları oynandı. Beşiktaş, normal sezondaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 33 puan topladı. Şampiyonluk grubundaki 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, söz konusu sezondaki 20 iç saha maçını 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 37 puanla tamamladı.

1994-1995'TEN İTİBAREN İÇ SAHA PERFORMANSI

Sezon Maç Galibiyet Beraberlik Yenilgi Puan 2017-2018 16 13 3 - 42 2016 -2017 17 13 4 - 43 2015-2016 17 14 1 2 43 2014-2015 17 9 5 3 32 2013-2014 17 10 6 1 36 2012-2013 17 8 7 2 31 2011-2012 20 11 4 5 37 2010-2011 17 8 5 4 29 2009-2010 17 10 5 2 35 2008-2009 17 12 3 2 39 2007-2008 17 11 3 3 36 2006-2007 17 13 1 3 40 2005-2006 17 6 4 7 22 2004-2005 17 12 3 2 39 2003-2004 17 10 3 4 33 2002-2003 17 14 3 - 45 2001-2002 17 8 4 5 28 2000-2001 17 13 2 2 41 1999-2000 17 12 3 2 39 1998-1999 17 9 7 1 34 1997-1998 17 9 4 4 31 1996-1997 17 14 3 - 45 1995-1996 17 12 1 4 37 1994-1995 17 14 1 2 43