Şenol Güneş, sezonun son maçında rekor peşinde

Güneş yönetiminde bu sezon 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek.
Siyah-beyazlı ekibin bu başarıyı sağlaması halinde Şenol Güneş de 1996-1997'de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003'te takımın başında bulunan Mircea Lucescu'nun iç sahadaki rekorunu egale edecek.
Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan itibaren 34'er hafta olarak oynanan Süper Lig'de iç sahadaki en yüksek puanları Rasim Kara ve Lucescu yönetiminde aldı.
Takımın başında sadece bir sezon görev yapabilen Kara, 1996-1997'de başarılı iç saha performansı gösterdi. Beşiktaş, Kara yönetiminde evindeki maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda da aynı performansı sergiledi ve 45 puan elde etti.
Ligde 2011-2012'de 34 haftanın ardından Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları oynandı. Beşiktaş, normal sezondaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 33 puan topladı. Şampiyonluk grubundaki 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, söz konusu sezondaki 20 iç saha maçını 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 37 puanla tamamladı.
|Sezon
|Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Yenilgi
|Puan
|2017-2018
|16
|13
|3
|-
|42
|2016 -2017
|17
|13
|4
|-
|43
|2015-2016
|17
|14
|1
|2
|43
|2014-2015
|17
|9
|5
|3
|32
|2013-2014
|17
|10
|6
|1
|36
|2012-2013
|17
|8
|7
|2
|31
|2011-2012
|20
|11
|4
|5
|37
|2010-2011
|17
|8
|5
|4
|29
|2009-2010
|17
|10
|5
|2
|35
|2008-2009
|17
|12
|3
|2
|39
|2007-2008
|17
|11
|3
|3
|36
|2006-2007
|17
|13
|1
|3
|40
|2005-2006
|17
|6
|4
|7
|22
|2004-2005
|17
|12
|3
|2
|39
|2003-2004
|17
|10
|3
|4
|33
|2002-2003
|17
|14
|3
|-
|45
|2001-2002
|17
|8
|4
|5
|28
|2000-2001
|17
|13
|2
|2
|41
|1999-2000
|17
|12
|3
|2
|39
|1998-1999
|17
|9
|7
|1
|34
|1997-1998
|17
|9
|4
|4
|31
|1996-1997
|17
|14
|3
|-
|45
|1995-1996
|17
|12
|1
|4
|37
|1994-1995
|17
|14
|1
|2
|43