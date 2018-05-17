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, sezonun son maçında rekor peşinde

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek 'ta teknik direktör , rekor için sahaya çıkacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 12:17
Şenol Güneş, sezonun son maçında rekor peşinde

Güneş yönetiminde bu sezon 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek.

Siyah-beyazlı ekibin bu başarıyı sağlaması halinde de 1996-1997'de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003'te takımın başında bulunan Mircea Lucescu'nun iç sahadaki rekorunu egale edecek.

KARA VE LUCESCU YÖNETİMİNDE 45'ER PUAN

Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan itibaren 34'er hafta olarak oynanan Süper Lig'de iç sahadaki en yüksek puanları Rasim Kara ve Lucescu yönetiminde aldı.

Takımın başında sadece bir sezon görev yapabilen Kara, 1996-1997'de başarılı iç saha performansı gösterdi. Beşiktaş, Kara yönetiminde evindeki maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda da aynı performansı sergiledi ve 45 puan elde etti.

Ligde 2011-2012'de 34 haftanın ardından Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları oynandı. Beşiktaş, normal sezondaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 33 puan topladı. Şampiyonluk grubundaki 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, söz konusu sezondaki 20 iç saha maçını 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 37 puanla tamamladı.

1994-1995'TEN İTİBAREN İÇ SAHA PERFORMANSI

SezonMaçGalibiyetBeraberlikYenilgiPuan
2017-201816133-42
2016 -201717134-43
2015-201617141243
2014-20151795332
2013-201417106136
2012-20131787231
2011-201220114537
2010-20111785429
2009-201017105235
2008-200917123239
2007-200817113336
2006-200717131340
2005-20061764722
2004-200517123239
2003-200417103433
2002-200317143-45
2001-20021784528
2000-200117132241
1999-200017123239
1998-19991797134
1997-19981794431
1996-199717143-45
1995-199617121437
1994-199517141243
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Şenol Güneş, sezonun son maçında rekor peşinde
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