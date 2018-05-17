Son dakika: Rıza Çalımbay ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor'da beklenen oldu!.. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında yarın oynayacakları Kardemir Karabükspor maçı sonrasında bordo mavili takımdaki görevini bırakacağını açıkladı. Rıza Çalımbay, "Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında Trabzonspor'da önümüzdeki sezon çalışmayı düşünmediğini belirterek, "Özkan Sümer, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ömer Sağıroğlu ile yaptığımız toplantıda önümüzdeki sezon takımı çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim. Buradan iyi ayrılmak istediğimi ilettim" dedi.