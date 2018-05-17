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Son dakika: ayrılığı resmen açıkladı

Teknik Direktörü , sezon bitiminde bordo mavili takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 11:50
Son dakika: Rıza Çalımbay ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor'da beklenen oldu!.. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında yarın oynayacakları Kardemir Karabükspor maçı sonrasında bordo mavili takımdaki görevini bırakacağını açıkladı. , "Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım" dedi.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında spor'da önümüzdeki sezon çalışmayı düşünmediğini belirterek, "Özkan Sümer, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ömer Sağıroğlu ile yaptığımız toplantıda önümüzdeki sezon takımı çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim. Buradan iyi ayrılmak istediğimi ilettim" dedi.

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Son dakika: Rıza Çalımbay ayrılığı resmen açıkladı
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