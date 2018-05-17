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Son dakika: 'nın toplantısı sona erdi!

'ın ile olan toplantısı sona erdi. Karar akşam saatlerinde açıklanacak. Galatasaray Başkanı ise müjdeli haberi verdi ve Avrupa kupalarına katılmaları için bir engel olmadığın duyurdu.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 16:30
Son dakika: UEFA'nın Galatasaray toplantısı sona erdi!

'ın ile olan toplantısı sona erdi. UEFA tarafından kararın akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Galatasaray Başkanı ise toplantı sonrasında A Spor mikrofonlarına konuştu ve sarı kırmızılı taraftarlara 'men cezası' olmadığı müjdesini verdi.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN YOK!

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yoktur. Galatasaray taraftarına müjdeliyorum. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray emin ellerde." dedi.

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Son dakika: UEFA'nın Galatasaray toplantısı sona erdi!
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