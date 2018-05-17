Son dakika: UEFA'nın Galatasaray toplantısı sona erdi!

Galatasaray'ın UEFA ile olan toplantısı sona erdi. UEFA tarafından kararın akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise toplantı sonrasında A Spor mikrofonlarına konuştu ve sarı kırmızılı taraftarlara 'men cezası' olmadığı müjdesini verdi.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN YOK!

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yoktur. Galatasaray taraftarına müjdeliyorum. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray emin ellerde." dedi.