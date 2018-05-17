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, 'ın men cezasını onayladı!

Kurul, 'ın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında belirlenen saatte sahaya gelmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübü'ne verilen cezaları onadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 16:57
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın men cezasını onayladı!

(TFF) , Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında belirlenen saatte sahaya gelmemesinden dolayı Kulübü'ne verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş'ın (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına, 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kurul ayrıca, 'in Brezilyalı oyuncusu 'ya verilen 4 maçlık cezanın 3 maça düşürüldüğünü, Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un kalecisi Milan Lukac'a verilen 4'er maçlık cezaların ise onandığını duyurdu.

Açıklamada, Trabzonspor Kulübü'nün, futbolcu Aykut Demir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na karşı yaptığı itirazın reddedildiği aktarıldı.

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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın men cezasını onayladı!
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