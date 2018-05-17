TFF'den olağan genel kurul çağrısı

TFF'den yapılan açıklamada, TFF statüsünün 27. maddesi hükmü gereğince 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirileceği belirtilerek, "Toplantının 1 Haziran Cuma günü saat 10.30'da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 2 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cumartesi günü aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel kurul işlemlerinin kanun ve statü hükümlerine uygun olarak ikmaline oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Genel kurulda, TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülüp, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemi bütçesi karara bağlanacak.