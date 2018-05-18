Amerika'dan bir futbolcu doğuyor: Ozan Blanton

Bayern Münih'in kardeş takımı Chicago Futbol Kulübü'nde forma giyen 10 yaşındaki Türk öğrenci Ozan Blanton, Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ABD'nin Chicago kentindeki Greenfields Akademisi'nde 4. sınıfa devam eden Ozan Blanton, futbolunu geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Chicago City Futbol Kulübü ve Chicago'daki Latin liginde oynayan Ozan, yazları da Türkiye'de Altınordu'da top koşturuyor.

Oynadığı maçlarda farklı tekniği ile kendisini gösteren Ozan, geçen ay İspanya'da gerçekleşen Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na Chicago'dan seçilen tek oyuncu oldu.

Kendi takımının dışında Chicago City'nin üst yaş takımlarında da davet üzerine forma giyen Ozan, takımının tek golünü kaydettiği Chicago City-Blue karşılaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Spor performansının yanı sıra derslerindeki başarısıyla da ailesini gururlandıran Ozan, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Büyüdüğümde profesyonel bir futbolcu olmak ve Barcelona ya da Bayern Munih takımlarında oynamak istiyorum" dedi.

Ozan'ın hocalarından Ryan Rogak, minik sporcunun geleceğinden umutlu olanların başında geliyor. Ozan'ın çok yetenekli olduğunu vurgulayan Ryan Rogak, "Özellikle orta sahadan başlayan ataklarda ve gol pozisyonlarında çok etkili. Onun kadar istekli oyuncu bulmak gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

"PARLAK BİR FUTBOL GELECEĞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Minik Türk futbolcunun kendini her gün geliştirdiğini anlatan Rogak, "Ozan'ın çok parlak bir futbol geleceği olduğunu düşünüyorum. Böyle devam etmesi durumunda profesyonel olarak futbol kariyerine devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Ozan'ın annesi Yasemin İpek Blanton da oğlunun aynı zamanda ABD'deki Global Premier Soccer'ın ülke çapında oluşturduğu takımda oynadığını vurgulayarak, "Onunla her zaman gurur uyuyoruz." dedi.

Oğlunun yeteneklerinin sadece futbol ile sınırlı olmadığının altını çizen Yasemin İpek Blanton, "Ozan derslerinde de çok başarılı bir öğrenci. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra bilim adamı olmak istiyor." açıklamasında bulundu.

Baba Sean Blanton ise, "Ozan olağanüstü bir çocuk. Futbolu her şeyden çok seviyor ve çok yoğun çalışıyor. Gelişebilmek için sürekli kendisine meydan okuyor. Biz de ailesi olarak ona doğru ortamları sağlayarak gelişim sürecine destek oluyoruz." şeklinde konuştu.