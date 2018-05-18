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'da yaprak dökümü!

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra kongre sürecine giren , dağılma aşamasına geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 13:10
Denizlispor'da yaprak dökümü!

Kulüpte 27 Mayıs'ta yapılacak kongre öncesi Başkan Mustafa Üstek'in yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla belirsizliğe gömülen 'da teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesi bitti. Alperen Babacan, Barış, Lazic, Hasan, Eze, Canberk ve Asil Kaan, şimdiden takımdan ayrılırken, Berkan, Burak, Cenk, Atakan, Aissati, Kappel, Ömer Alp, Taşkın ve Veli'nin ise sözleşmeleri ay sonunda sona eriyor. Attığı gollerle sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Horoz'u ligde tutan Mehmet Akyüz de 300 bin TL fesih bedeli karşılığında ayrılma hakkına sahip. Kulüpten alacağı da bulunan Mehmet'in Futbol Federasyonu kanalıyla tek taraflı fesih yoluna gidebileceği de belirtiliyor.

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Denizlispor'da yaprak dökümü!
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