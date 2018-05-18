Erkan Sözeri: "Kupayı Gaziantep'e getireceğiz"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri yaptığı açıklamada, her takım adına yorucu geçen bir sezonun geride kaldığını ifade etti.

Erzurum ve Gaziantep şehirlerinin kaderini belirleyecek bir karşılaşmaya hazırlandıklarını belirten Sözeri, yarın Bursa'da yapılacak maçın yüksek mücadele içinde geçmesini beklediklerini vurguladı.

Hazırlıkların iyi geçtiğini, maça moralli çıkacaklarını anlatan Sözeri, şöyle konuştu:

"İyi olanın kazanacağı bir maç olmasını temenni ediyorum. Ama biz Bursa'ya galibiyet parolasıyla gideceğiz. Kupayı Gaziantep'e getireceğiz. Güzel bir oyunla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. İnşallah tüm sezonun yorgunluğunu zorlu 90 dakikanın ardından şampiyonluk kutlamalarıyla atacağız. Kupayı Gaziantep'e getirdiğimizde de kutlamalara kendi evimizde devam edeceğiz."

Sözeri, Bursa'daki maç için çok sayıda taraftarın bilet aldığını öğrendiğini belirterek, "Bizi Bursa'da yalnız bırakmayacak taraftara teşekkür ediyoruz. İnşallah sayıları da daha çok artacak ve Bursa'da adeta kendi evimizde gibi bir final oynayacağız. Gecenin sonunda da taraftarımıza bu kupayı hediye etmenin arzusundayız." ifadelerini kullandı.