Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
Galatasaray, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e giderek, kampa girecek.