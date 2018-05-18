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'ın maçı kadrosu belli oldu

Futbol Takımı'nın, 'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda yapacağı maçının kadrosu belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 16:59
Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 'nde gerçekleştirdiği idmanla karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, , , , , , Younes Belhanda, , Martin Linnes, , Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, , , Sofiane Feghouli.

Galatasaray, akşam saatlerinde özel uçakla 'e giderek, kampa girecek.

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Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu
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