Hamza Hamzaoğlu: Güzel bir sezonu geride bıraktık

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup olAntalyalyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Pozisyon açısından zengin, 5 tane gol izlettirdiğimiz güzel, keyifli bir maç oldu. Ben hem Alanyaspor'u, hem de oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sezonun son maçını oynadıklarını aktardı. Hamzaoğlu, "Baktığınızda; pozisyon açısından zengin, 5 tane gol izlettirdiğimiz güzel, keyifli bir maç oldu. Ben hem Alanyaspor'u, hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu sezonu bizim açımızdan değerlendirecek olursak, zor bir ikinci yarı yaşadık. İlk yarıda zaten Antalyaspor için zor geçmişti. İkinci yarıda da fedakarlık isteyen zor bir süreç bizi bekliyordu.

Bu süreci de oyuncularımın özverileriyle, yönetimin fedakarlıklarıyla, taraftarımızın bize olan desteğiyle atlattık. Belki de Antalyaspor'un tarihindeki en zor senelerden bir tanesiydi. Olumlu bir şekilde bitirdik. Şimdi önümüzde düşünmemiz ve konuşmamız gereken şeyler var. Bunları değerlendirip inşallah önümüzdeki yılla ilgili Antalyaspor için en doğru kararlar alınıp, en doğru yol haritası çizilip buna göre bir yol izlenir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir sezonu geride bıraktık. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi.