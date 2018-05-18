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: Güzel bir sezonu geride bıraktık

Teknik Direktörü , 'in 34. haftasında 'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, Antalyaspor tarihinin en zor dönemlerinde sezonu başarılı bir şekilde tamamladıkları belirtti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 23:32
Hamza Hamzaoğlu: Güzel bir sezonu geride bıraktık

'in 34. haftasında deplasmanda 'a 3-2 mağlup olAntalyalyaspor'da Teknik Direktör , "Pozisyon açısından zengin, 5 tane gol izlettirdiğimiz güzel, keyifli bir maç oldu. Ben hem Alanyaspor'u, hem de oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sezonun son maçını oynadıklarını aktardı. Hamzaoğlu, "Baktığınızda; pozisyon açısından zengin, 5 tane gol izlettirdiğimiz güzel, keyifli bir maç oldu. Ben hem Alanyaspor'u, hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu sezonu bizim açımızdan değerlendirecek olursak, zor bir ikinci yarı yaşadık. İlk yarıda zaten Antalyaspor için zor geçmişti. İkinci yarıda da fedakarlık isteyen zor bir süreç bizi bekliyordu.

Bu süreci de oyuncularımın özverileriyle, yönetimin fedakarlıklarıyla, taraftarımızın bize olan desteğiyle atlattık. Belki de Antalyaspor'un tarihindeki en zor senelerden bir tanesiydi. Olumlu bir şekilde bitirdik. Şimdi önümüzde düşünmemiz ve konuşmamız gereken şeyler var. Bunları değerlendirip inşallah önümüzdeki yılla ilgili Antalyaspor için en doğru kararlar alınıp, en doğru yol haritası çizilip buna göre bir yol izlenir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir sezonu geride bıraktık. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi.

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Hamza Hamzaoğlu: Güzel bir sezonu geride bıraktık
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