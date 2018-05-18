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, 'a dönmek istiyor

'ın eski futbolcusu 'in Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eriyor. Portekizlı yıldızın, siyah beyazlı takıma geri dönmek istediği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 11:47
Manuel Fernandes, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Lokomotiv Moskova forması ile bu sezon Rusya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Manuel Fernandes, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Lokomotiv Moskova forması ile bu sezon Rusya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan , eski kulübü 'a geri dönmek istediğini menaceri aracılığıyla yönetime ilettiği öne sürüldü.

Moskova ekibi ile sözleşmesi sona eren Fernandes'in yeni kontrat imzalamak için Beşiktaş'tan gelecek haberi beklediği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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MENAJERİ "YAKINDA NETLEŞİR" DEMİŞTİ

Manuel Fernandes'in menajeri Paolo Barbosa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Portekizli milli futbolcunun henüz sözleşme imzalamadığını söylemişti.

Fernandes'in Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gideceğini hatırlatan ve turnuva öncesi sözleşme imzalamak istediklerini dile getiren Barbosa, "Yakında Moskova yönetimi ile görüşeceğiz ve durumunu konuşacağız, hem onlar hem de Fernandes devam etmek istiyor, ne zaman imzalanır ben de bilmiyorum. Umuyoruz ki 2018 Dünya Kupası öncesi netleşir" ifadelerini kullanmıştı.

Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova forması ile çıktığı 41 karşılaşmada 14 gol atarken 6 da asist yaptı.

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Manuel Fernandes, Beşiktaş'a dönmek istiyor
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