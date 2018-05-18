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: ” galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptık”

Teknik Direktörü , 'in 34. haftasında 'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 23:27
Mesut Bakkal: ”Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptık”

'in 34. haftasında sahasınAntalyalyaspor'u 3-2 mağlup eden 'da Teknik Direktör , galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptıklarını söyledi. Oyuncularını da tebrik eden Bakkal, "Bu kadar sıcak havada, kümede kaldığımızın belli olduğu bir haftada güzel bir mücadele ve üretkenlik gösterdik. Bu galibiyet önemliydi. İşi her ortamda ciddiye alan oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Alanya'ya hayırlı olsun. 11 maçta aldığımız 19 puan ve 40'a ulaştık. Bunun gururunu yaşıyorum. Camia olarak da bunu hak ediyoruz. Bana geldiğim günden bu yana destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Alanyaspor daha güzel günlerde daha güzel yerlerde olacaktır" dedi.

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Mesut Bakkal: ”Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptık”
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