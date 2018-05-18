Sezai Yıldırım: Biz alt ligde misafir olarak kalacağımıza inanıyoruz

Gençlerbirliği Gençlik Geliştirme Sorumlusu Sezai Yıldırım, camia olarak çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, kırmızı-siyahlı takımın Spor Toto Süper Lig'in son maçından Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri açısından zor bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek "Camia olarak çok üzgünüz. Bu şansızlığı yaşadık. Biz alt ligde misafir olarak kalacağımıza inanıyoruz." dedi.

Gençlerbirliği'nin yüz yıllık bir camia olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu kulübün bir kültürü bir kimliği var. Tüm zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Kader de bunlar da var, bunları da yaşayacağız. Camia olarak toparlanıp tekrar layık olduğumuz yere geleceğiz." diye konuştu.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev ise istemedikleri bir sonuçla sezonu bitirdiklerin söyledi.

Karşılaşmada 2 farkı devre oynandığını belirten Gancev, "İlk devre bizim istediğimiz gibi geçti, pozisyona girdik ama gol atamadık. İkinci yarı genç oyuncularımızın tecrübesizliğinden dolayı rakip daha baskılı oynadı. İstemediğimiz bir sonuçla sezonu bitirdik. Genç oyuncuları oynattık onların performansından mutluyuz." ifadelerini kullandı.