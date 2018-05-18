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'de Carvalhal ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig'den bu sezon düşen , Portekizli çalıştırıcı Carvalhal ile sözleşme yenilemedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:01
Swansea City'de Carvalhal ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Swansea City ile teknik direktörü Carlos Carvalhal'ın yolları ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Carvalhal ve ekibi ile yeniden anlaşma yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, takıma verdiği katkılardan dolayı Portekizli teknik adama teşekkür edildi.

Sezon ortasında 'ye katılan Carvalhal, düşme hattındaki takımını ligde tutmayı başaramamıştı. Portekizli çalıştırıcı, daha önce Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) ve Sporting Lizbon'da da görev almıştı.

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Swansea City'de Carvalhal ile yollar ayrıldı
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