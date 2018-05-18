Tosic'ten Beşiktaş'a veda mesajı: Bir kere kartal, her zaman kartal...

Beşiktaş'ın ayrılarak Çin'in Guangzhou R&F takımına transfer Dusko Tosic, kendisine ait instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı. Mesajında Beşiktaş taraftarına seslenen Tosic, "Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak." dedi.

İşte Tosic'in o sözleri:

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük kulübü olan bjk forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi. Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraflar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki BJK sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak. Uzaktan da olsa sevmeye devam edeceğim. Bir kere kartal her zaman kartal.."