Trabzonspor - Karabükspor (Canlı)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun son hafta maçında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak olan Trabzonspor - Karabükspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Baki Tuncay Akkın yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.

Takımların maç kadroları şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Jan Durica, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, Matus Bero, Yusuf Yazıcı, Dame N'doye

Yedekler: Arda Akbulut, Esteban Alvarado, Jose Sosa, Batuhan Artarslan, Tomas Hubocan, Ayberk Kardaş, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Tayyib Talha, İshak Doğan, Hamidou Traore, Ahmet Karadayı, Herve Kage, Andrii Bliznichenko, Ergin Keleş

Yedekler: Furkan Kaçar, Oleksandr Rybka, Osman Çelik, Arif Bostancı, Murat Akın, Emre Eser, Özgür Yılmaz, Yusuf Akbulut, Cem Özdemir