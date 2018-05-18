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- (Canlı)

, Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Kardemir 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 17:22
Trabzonspor - Karabükspor (Canlı)

, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun son hafta maçında Kardemir 'u konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak olan Trabzonspor - Karabükspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Baki Tuncay Akkın yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.

TRABZONSPOR - KARABÜKSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!

Takımların maç kadroları şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Jan Durica, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, Matus Bero, Yusuf Yazıcı, Dame N'doye
Yedekler: Arda Akbulut, Esteban Alvarado, Jose Sosa, Batuhan Artarslan, Tomas Hubocan, Ayberk Kardaş, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Tayyib Talha, İshak Doğan, Hamidou Traore, Ahmet Karadayı, Herve Kage, Andrii Bliznichenko, Ergin Keleş
Yedekler: Furkan Kaçar, Oleksandr Rybka, Osman Çelik, Arif Bostancı, Murat Akın, Emre Eser, Özgür Yılmaz, Yusuf Akbulut, Cem Özdemir

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Trabzonspor - Karabükspor (Canlı)
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