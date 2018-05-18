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Türkiye'nin yüreğini yakmıştı, hayali gerçek oldu

Çok nadir görülen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalanan çocukların 5 yaşına kadar yaşadığını öğrenen ve bundan dolayı büyümek istemeyen SMA Tip 2 hastası ’ın hayali gerçek oldu. ’nin başarılı oyuncusu Mehmet Topal, minik Umutcan’ı Fenerbahçe Spor Kulübü tesislerinde ağırladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 12:46
Türkiye'nin yüreğini yakmıştı, hayali gerçek oldu
Antalyalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve SMA hastalığına yakalanan çocukların 5 yaşına kadar yaşadığını öğrendikten sonra büyümek istemeyen 5 yaşındaki SMA Tip 2 hastası 'ın acılı hikayesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirildi. Gazetecilere, formasıyla poz veren Umutcan, İhlas Haber Ajansı'na en büyük hayalinin Fenerbahçe'nin başarılı milli futbolcusu ile bir araya gelmek olduğunu dile getirdi.

HAYALİYLE UZUN SÜRE SOHBET ETTİ

Haberin ardından Umutcan'ın isteğini duyan Mehmet Topal, küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi. İlk olarak anne Rukiye Cop ile Umutcan'a Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) tarafından uçak bileti temin edildi. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına inen annen ve oğul, Fenerbahçe tesislerine getirildi. Ardından karşısında Mehmet Topal'ı gören Umutcan'ın gözleri bir anda pardadı. Minik çocuğun hayalini yerine getiren Mehmet Topal ise uzun süre Umutcan'la ilgilenip sohbet etti. Umutcan'a, 'Tolga ağabeyini de görmek ister misin?' diye soran Topal'a Umutcan ise, 'Evet' cevabını verdi. Bu sohbetin ardından ise Topal, yürüyemediği için tekerlekli sandalyeyle gelen Umutcan ile bizzat ilgilenerek tesisleri gezdirdi.

Diğer futbolcularının da ilgilendiği Umutcan'ın, Fenerbahçe'nin antrenmanına katılması bekleniyor.

UMUTCAN'IN ACILI HİKAYESİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık personeli Rukiye Cop'un 2 çocuğundan en küçüğü olan 5 yaşındaki Umutcan Kılıç'a, 1 yaşında kas hastalığı olarak da bilinen SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Teşhis öncesinde 7 aya kadar emekleyebilen hatta erken yürüyeceği düşünülen Umutcan'ın, 8. aydan itibaren hareketlerinde kısıtlanmalar meydana geldi. Bunun üzerine anne Rukiye Cop, hastane hastane gezerek oğlunun hastalığının tespit edilmesi için yoğun gayret sarf etti. Çeşitli testlerden geçen Umutcan'a, 1 yaşına geldiğinde ise SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Şuanda 5 yaşında olan Umutcan, yürüyüp oturma sıkıntısı çekse de annesi ve ablasıyla birlikte yaşama sıkı sıkı tutunmaya çalışıyor.

Umutcan, SMA hastalarının 5 yaşına kadar yaşadığını öğrendiğinden dolayı doğum günü kutlamak istemiyor. Umutcan, tek hayalinin ise Mehmet Topal'ı ve Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'i görmek olduğunu söylemişti.

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Türkiye'nin yüreğini yakmıştı, hayali gerçek oldu
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