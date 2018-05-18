Türkiye'nin yüreğini yakmıştı, hayali gerçek oldu

Antalya lya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve SMA hastalığına yakalanan çocukların 5 yaşına kadar yaşadığını öğrendikten sonra büyümek istemeyen 5 yaşındaki SMA Tip 2 hastası Umutcan Kılıç 'ın acılı hikayesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirildi. Gazetecilere, Fenerbahçe formasıyla poz veren Umutcan, İhlas Haber Ajansı'na en büyük hayalinin Fenerbahçe'nin başarılı milli futbolcusu Mehmet Topal ile bir araya gelmek olduğunu dile getirdi.

Haberin ardından Umutcan'ın isteğini duyan Mehmet Topal, küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi. İlk olarak anne Rukiye Cop ile Umutcan'a Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) tarafından uçak bileti temin edildi. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına inen annen ve oğul, Fenerbahçe tesislerine getirildi. Ardından karşısında Mehmet Topal'ı gören Umutcan'ın gözleri bir anda pardadı. Minik çocuğun hayalini yerine getiren Mehmet Topal ise uzun süre Umutcan'la ilgilenip sohbet etti. Umutcan'a, 'Tolga ağabeyini de görmek ister misin?' diye soran Topal'a Umutcan ise, 'Evet' cevabını verdi. Bu sohbetin ardından ise Topal, yürüyemediği için tekerlekli sandalyeyle gelen Umutcan ile bizzat ilgilenerek tesisleri gezdirdi.

Diğer futbolcularının da ilgilendiği Umutcan'ın, Fenerbahçe'nin antrenmanına katılması bekleniyor.



UMUTCAN'IN ACILI HİKAYESİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık personeli Rukiye Cop'un 2 çocuğundan en küçüğü olan 5 yaşındaki Umutcan Kılıç'a, 1 yaşında kas hastalığı olarak da bilinen SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Teşhis öncesinde 7 aya kadar emekleyebilen hatta erken yürüyeceği düşünülen Umutcan'ın, 8. aydan itibaren hareketlerinde kısıtlanmalar meydana geldi. Bunun üzerine anne Rukiye Cop, hastane hastane gezerek oğlunun hastalığının tespit edilmesi için yoğun gayret sarf etti. Çeşitli testlerden geçen Umutcan'a, 1 yaşına geldiğinde ise SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Şuanda 5 yaşında olan Umutcan, yürüyüp oturma sıkıntısı çekse de annesi ve ablasıyla birlikte yaşama sıkı sıkı tutunmaya çalışıyor.

Umutcan, SMA hastalarının 5 yaşına kadar yaşadığını öğrendiğinden dolayı doğum günü kutlamak istemiyor. Umutcan, tek hayalinin ise Mehmet Topal'ı ve Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'i görmek olduğunu söylemişti.