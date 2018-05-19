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Bakan 'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı , 2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda şampiyon olan Kulübü için bir tebrik mesajı yayımladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 21:39
Bakan Osman Aşkın Bak Galatasaray'ı tebrik etti

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda son haftada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Kulübü şampiyonluk ipini göğüsledi. Gençlik ve Spor Bakanı , şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kulübü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajı şöyle:

"2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray Kulübü'nü kutluyorum. Tüm takım oyuncularını ve bu başarıda emeği geçen teknik ekip ile birlikte yönetimi tebrik ediyorum. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray Kulübüne başarılar diliyorum."

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Bakan Osman Aşkın Bak Galatasaray'ı tebrik etti
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