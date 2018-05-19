Bakan Osman Aşkın Bak Galatasaray'ı tebrik etti

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda son haftada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray Kulübü şampiyonluk ipini göğüsledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kulübü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajı şöyle:

"2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray Kulübü'nü kutluyorum. Tüm takım oyuncularını ve bu başarıda emeği geçen teknik ekip ile birlikte yönetimi tebrik ediyorum. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray Kulübüne başarılar diliyorum."