CANLI | Gazişehir Gaziantep FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Gazişehir Gaziantep FK ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lif Play-Off final karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Eruzurumspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı kazanan taraf Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0 - 0 BŞB ERZURUMSPOR (İLK YARI SONA ERDİ)
İLK 11'LER
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Yasin Palaz, Uğur Akdemir, Jefferson, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Prince Segbefia, Özgür Can Özcan, Yonahan del Valle
BŞB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Lokman Gör, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Taylan Antalyalı, Jasmin Scuk, Erhan Çelenk, Mert Nobre