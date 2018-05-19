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CANLI | FK -

Play-Off final karşılaşmasında FK ile BŞB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için karşılaşıyor.

Giriş Tarihi: 19.5.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 22:31
CANLI | Gazişehir Gaziantep FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

FK ile , Spor Toto 1. Lif Play-Off final karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Eruzurumspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı kazanan taraf Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0 - 0 BŞB ERZURUMSPOR (İLK YARI SONA ERDİ)

İLK 11'LER

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Yasin Palaz, Uğur Akdemir, Jefferson, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Prince Segbefia, Özgür Can Özcan, Yonahan del Valle

BŞB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Lokman Gör, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Taylan Antalyalı, Jasmin Scuk, Erhan Çelenk, Mert Nobre

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CANLI | Gazişehir Gaziantep FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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