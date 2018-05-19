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taraftarı, İstanbul'daki festival alanında toplanmaya başladı

taraftarı, takımlarının ile oynayacağı şampiyonluk mücadelesi öncesi, Türk Telekom Stadyumu'nun yakınlarında kurulan festival alanında toplanmaya başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 17:00
Galatasaray taraftarı, İstanbul'daki festival alanında toplanmaya başladı

'in 34'üncü ve son haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'da İzmir'e gidemeyen taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nun yakınlarında bulunan Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde kurulan festival alanında toplanmaya başlarken, saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi de burada bulunan ekranlardan takip edecek.

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Galatasaray taraftarı, İstanbul'daki festival alanında toplanmaya başladı
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