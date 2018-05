Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve puanını 72'ye yükseltti. Buna karşın; Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek 75 puana ulaşan Galatasaray, 2017-18 Spor Toto Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan taraf oldu.

Ligi 3. sırada tamamlayan ve Türkiye'yi önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 30. dakikada Edin Visca, 36. ve 61. dakikada ise Emmanuel Adebayor'dan geldi. Öte yandan ev sahibi ekip adına Emre Belözoğlu 53. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kasımpaşa'nın golleri ise 6. dakikada Ahmet Ildız ve 27. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3 - 2 KASIMPAŞA (MAÇ SONUCU)

6' Ahmet Ildız

27' Diagne (p)

30' Visca

36' Adebayor

61' Adebayor

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

6. dakikada İlhan Depe'nin ara pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed İldiz ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Da Costa'ya çarparak ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İlhan'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

14. dakikada sol kanattan Elia'nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın yaptığı ortada kale önünde Adebayor'un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

26. dakikada topla buluşan Diagne, Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Diagne, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın sağından ağlara gönderdi. 0-2

30. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adebayor, arka direğe gönderdi. Arka direkte savunmanın dokunamadığı topa Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

36. dakikada sağ kanattan Visca'nın içeri çevirdiği topu kaleci Ramazan elinden kaçırdı. Ramazan'ın hatasıyla kale önünde topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, filelerle buluşturdu. 2-2

İKİNCİ YARI



49. dakikada Emre'nin ortasında kale önünde Adebayor'un yaptığı yarım volede meşin yuvarlak üst direğin üstünden auta gitti.

51. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın Adebayor'a yaptığı müdahale sonrası hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada Emre'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.

61. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Adebayor'un düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

71. dakikada sağ kanattan Popov'un yaptığı ortada arka direkte Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xx (İrfan Can dk. 62 x), Visca xx, Elia xx, Bajic xx (Napoleoni dk. 58 x), Adebayor xxx (Mevlüt dk. 82 ?)

Yedekler: Mert, Uğur, Alparslan, Attamah, Tunay, Kerim, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx (Murillo dk. 79 x), İlhan xx, Eduok xx (Hasan Bilal dk. 84 ?), Diagne xxx

Yedekler: Eray, Kadem Burak, Onur, Hakan, Burak, Etoundi

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Ahmed İldiz (dk. 6), Diagne (dk. 27 pen.) (Kasımpaşa), Visca (dk. 30), Adebayor (dk. 36 ve 61) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre, İrfan Can, Caiçara (Medipol Başakşehir), Diagne, Veysel, İlhan (Kasımpaşa)